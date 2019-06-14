صفقة تجهيز مدرسة شبة الطبي تورط مدير الصحة السابق و06 من شركائه بتيسمسيلت

إستدعت إجراءات البحث القضائي بولاية تيسمسلت في جريمة تزوير محررات عرفية أبطالها 07 أطراف من مديرية الصحة

تعيين خبير قدم مندوبيته، أمس الخميس، أمام مدير القطاع للشروع في بناء تقريره.

وفي تفاصيل الجرم أتهم مدير الصحة السابق وأعضاء لجنة تقييم العروض التي يرأسها بتزوير محاضر صفقة تجهيز مدرسة شبه الطبي

تزيد قيمتها عن ملياري سنتيم وتعويض ممون بآخر قدم طعنا أمام اللجنة الولائية ودخل خط متابعة أصحاب الأيادي المرتعشة.

ووجه وكيل جمهورية محكمة تيسمسيلت، قبل إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى ضد 06 من أعضاء اللجنة الإدعاءات المنصوص عليها

في المواد 220،41، 42 من قانون العقوبات وهم : مدير سابق لمستشفى برج بونعامة، مدير سابق لمؤسسة الصحة الجوارية تيسمسيلت

ومدير فرعي للموارد البشرية، متصرف رئيسي سابق، رئيس مكتب الصفقات، طبيب وإلتمس أمام القاضي الرقابة ضدهم إلى حين الفصل.