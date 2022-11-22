صفقة دولية لاقتناء 50 ألف طن من القمح الصلب

أطلقت الجزائر صفقة دولية من أجل اقتناء كميات من القمح الصلب لتدعيم مخزونها الاستراتيجي، في صفقة هي الثانية من نوعها خلال 2022.

وقالت مصادر مسؤولة على دراية بالملف، أن الكميات المرغوب في شرائها تصل إلى خمسين ألف طن، مضيفة أن لجنة الصفقات ستجتمع غدا الأربعاء للفصل في المتعامل الدولي الذي سيظفر بالصفقة.

وسيكون اجتماع اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الفلاحة بحضور آخرين عن المالية والتجارة والمراقب المالي والمدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب.

وقالت مراجع “النهار أونلاين” “لدينا مخزونا كافيا من القمح الصلب لكن يتوجب علينا دائما مراقبة ومتابعة السوق الدولية من أجل مضاعفته خاصة وأن شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على هذا النوع من الحبوب تفصلنا عنه أشهر معدودة”.

وأضافت مصادر “النهار أونلاين” “بإمكاننا أيضا الإعلان عن صفقة دولية أخرى لاقتناء المزيد من كميات القمح الصلب إذا كنا في حاجة إلى ذلك قبل الشهر الفضيل”.

وكانت فرنسا في السنوات السابقة تسيطر على أكبر حصة في السوق المحلية للحبوب، بنسب وصلت إلى ثمانين من المائة قبل أن تتراجع عام 2021 إلى أدنى المستويات في سقوط حر بلغت فيه 24 من المائة في ظل التعديلات التي طرِحت على دفتر الشروط.

وسمحت التعديلات على دفتر الشروط التعديلات بإفساح المجال أمام المتعاملين الروس لدخول السوق الجزائرية بقوة.