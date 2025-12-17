صفقة شراء 100 مليون سنتيم من مادة ” الزئبق الأبيض ” تورّط جامعي وبائع خردوات قضائيا

سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 3 سنوات حبساً منها عامين حبسا موقوفة النفاذ، في حق المتهمين الموقوفين كل من المدعو ” ب.عبد العزيز” القاطن بمدينة سيدي حماد بمفتاح عامل في مجال فرز النفايات والخردوات، والمدعو” د. عبد القادر” متخرج من الجامعة المركزية تخصّص “تسيير عمومي ” والقاطن بجسر قسنطينة بالعاصمة، لمتباعتهما بجناية حيازة مواد تدخل في تركيب و صناعة المتفجرات والمتاجرة بهابدون رخصة من السلطة المختصة.

وبهذا الحكم أيّد المجلس الدعوى العمومية، بينما قرّر في الدعوى المدنية خفض المبلغ من 400 ألف الى 200 ألف دج.

وتمّ توجيه الاتهام لكلا المتهمين الموقوفين، بعد عرض كمية من مادة الزئبق الأبيض المحضور استعماله، على موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “، الذي عثر عليه المتهم ” عبد العزيز” خلال عمله في الحظيرة بجسر قسنطينة صدفة، وهو يقوم بجمع الخردوات، حيث بعد تفكيكه مجسم لتحويل الكهرباء (BOBINE)، لنزع معدن النحاس منها، تم العثور على ماقيمته 500 مليون من مادة الزئبق فتم عقد صفقة لبيعه بمدينة عين النعجة مع المتهم الثاني ” عبد القادر ” فتم توقيفهما معا.

” عملية توقيف المتهمين”

حيث تتلخص وقائع القضية، أنه بناءً على معلومات وردت إلى مصالح الفرقة المركزية للتفويضات القضائية لمكافحة الجريمة المنظمة مفادها حيازة شخصين مشبوهين لمواد محظورة الزئبق الأبيض متواجدين بالمكان المعروف “فلوريست” عين النعجة ، وبتاريخ 06/08/2024 تمّ توقيفهما على متن مركبة نفعية من نوع “gonow “بيضاء اللون ،ضبط بحوزتهما قارورة بلاستيكية صغيرة الحجم تحتوي على مادة سائلة من الزئبق الأبيض محظور الاستعمال ويتعلق الأمر بالمدعو “بلخير عبد العزيز” و المدعو” د. عبد القادر” و بعد سماع هذا الأخير صرح انه تلقيه اتصال هاتفي بتاريخ 05/08/2024 من شخص يجهل هويته يدعى ” عبد القادر” فعرض عليه شراء منه مادة الزئبق الأمر الذي قبله ليعرض عليه المتصل مبلغ 100 مليون سنتيم لشراء 500 غ من نفس المادة التي يحوز عليها رفقة أحد شركائه يجهل هويته.

مضيفا المتهم أنه ولإتمام الصفقة، ضرب له موعد بمدينة ببراقي

بعدها إلى حي عين النعجة مكان تسليم سائل الزنبق لشريك المدعو “عبد القادر” الذي يجهل هويته و يحصل بالمقابل على مبلغ 100 مليون سنتيم المتفق عليها، و على إثر ذلك تم توقيفهما معا.

” تصريحات المتهم الأول”

وبخصوص المتهم” ب.عبد العزيز”، أنكر التهمة الموجهة إليه فيما يخص حيازته مواد تدخل في تركيب وصناعة المتفجرات والمتاجرة بها، معترفا أنه قام بحيازة مادة الزئبق دون علمه بذلك، وانما هي المرة الأولى التي أراد بيع فيها هذه المادة مؤكدا المتهم انه أثناء ممارسة عمله عند احد الخواص في مادة الزئبق ولا يعرف هذه المادة و لا يعرف مجالات استعمالها ومنذ حوالي 9 سنوات في مجال فرز النفايات والخردوات داخل حظيرته ببلدية جسر قسنطينة لفت انتباهه وجود مجسم لتحويل الكهرباء (BOBINE) ذر حجم كبير عبارة عن انبوب يشبه المحرك الكهربائي للثلاجة طوله حوالي 40 سنتيم، فأخذه الى منزله بعد ان دفع ثمنه الذي لا يتعدى مبلغ 500 دج لصاحب الحظيرة، وذلك من اجل استخراج منه مادة النحاس الأصفر، ولكن عندما قام بتفكيكه وجد داخله مادة سائلة رمادية اللون، لم يسبق له مشاهدتها وظن أنها مادة الرصاص الذي يستعمل في صناعة البطاريات، فقام بصبها في قارورة بلاستيكية واحتفظ بها لأجل أن يعرف هذه المادة ومجال استعمالها، وبعدها بأيام عرف من أحد أبناء الحي ان اسم هذه المادة الزئبق ويستعملها الحرفيين في صناعة المجوهرات، في تنظيف المجوهرات وتنقيتها، فاحتفظ بهذه المادة لاستعمالها في تنقية المجوهرات الفضية التي بحوزته،وبعدما استعمل منها كمية في تنقية سلسلة فضية و عرف انها فعلا مادة فعالة في هذا المجال، فاحتفظ بها.

صفقة بيع ” الزئبق” الأبيض

وبتاريخ 05/08/2024 في حدود الساعة (19:00) مساءً، بينما كان بمنزله، تلقى اتصالا هاتفيا من شخص لا يعرفه، وهو المتهم الأول”دبيب عبد القادر” واخبره ان احد معارفه أعلمه أنه يحوز على كمية من مادة الزئبق، وطلب منه ان يبيعها له بمبلغ 2000 دج للغرام الواحد لأجل اعادة بيعها لأحد معارفه بالفائدة دون أن يخبره باسم هذا الأخير ودون أن يخبره بالغرض من شراء هذه المادة، فأخبره أنه يحوز على كمية في حدود 500 مليون، ولكي يحفّزه ويغريه على الموافقة على بيعها، أخبره أنه مستعد أن يدفع فيها مبلغ 100 سنتيم، فوافق على بيعها لـ شقيقه” ب. زكريا” وتنقل بها بمفرده في اليوم الموالي إلى الحي الذي يقيم فيه المدعو “د.عبد القادر” ببراقي، وكانت بحوزته كمية الزنبق وفي هذا الحي في حدود الساعة العاشرة (10:00) صباحا، سلمه القارورة البلاستيكية بما فيها الزنبق فقام بمعاينتها ثم أخبره أنه سيلتقي على الفور بالشخص الذي يبيعها له بحي فلوريست وسيسلمه ثمنها، بعدها سيقوم بدوره بتسليمه مبلغ 100 مليون سنتيم.

وبناءً على ذلك، اتجهوا معا على متن ذات مركبة لاتمام الصفقة وخلالها تم إيقافهما.

وصرّح المتهم أيضا أنه منذ حوالي 4 أشهر كان يتصفح عبر الانترنت فتصادف بموقع “الانستغرام ” على صفحة بالاسم المستعار “سفيان الجزائري لفك السحر”، فدخل إلى هذه الصفحة وارسل لصاحبها رسالة نصية أنه يعاني من السحر ويبحث عن شخص مختص في فك السحر وطلب منه مساعدته في فكه للشفاء، فرد عليه برسالة نصية وأخبره أنه مستعد لمساعدته، ولاحقا وخلال عمليات التواصل بينهما حول هذا الموضوع ، أخبره أن أحسن وسيلة لفك السحر هي استعمال مادة الزئبق الفضي، وطلب منه أن يبحث له عن كمية من هذه المادة لكي يشتريها من أجل أن يستعملها في فك السحر ، فوافق على ذلك، وبعدها اطلع بموقع على صفحة تحت اسم “بيع وشراء الزنبق في الجزائر” فدخل اليها ووضع فيها اعلان مفاده أن أي شخص بحوزته هذه المادة ويرغب في بيعها الاتصال به على الخاص، وبعدها ارسل له أحد الأشخاص لا يعرفه المدعو “عصام”، رسالة نصية على أن هذا الشخص بحوزته الزنبق ويمكنه أن يبيعه له.