صفقة عمورة مرتبطة بمصير بنفيكا في “الشامبينزليغ”

تواصل إدارة نادي بنفيكا البرتغالي، مساعيها لضم مهاجم “الخضر” وهداف نادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، قبل أقل من أسبوع عن نهاية فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الفرنسي، سانتي أونا، أن المفاوضات بين بنفيكا وفولسبورغ. بلغت مرحلة جد متقدمة، من أجل اتمام صفقة عمورة.

غير أن الصحفي ذاته، أوضح في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”. أن نجاح الصفقة مرتبط بتأهل بنفيكا إلى الدور القادم من منافسة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مساء اليوم الأربعاء، بنفيكا نادي فنربخشة التركي. في إياب الدور التمهيدي الثاني لـ”الشامبنزليغ”، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع التعادل السلبي.