صفقة غير مُتوقعة في إنتظار “سوداني”

سيكون الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني على موعد مع صفقة غير مُنتظرة، مثلما كشف عنه الإعلام البريطاني، عشية اليوم الإثنين.

وأوضحت جريدة “نوتينغهام بوست” بأن هداف المنتخب الوطني، مطلوب وبإلحاح من طرف العملاق اليوناني “أوليمبياكوس”، مُباشرة بعد إفتتاح الميركاتو الصيفي.

أوضحت بأن إدارة الرئيس “إيفانجيلوس ماريناكيس” تُسارع لترسيم الأمور مع إبن الشلف، لإقتناعها بقُدرته على النجاح في بلاد الإغريق وبسهولة.

ويمتلك كبير أثينا تاريخا مع اللاعبين الجزائريين، والذي تألقوا في صفوفه منذ سنوات مضت وتركوا صورة رائعة.

ويتذكر الجميع العروض الرائعة التي كان يُقدمها كل من من رفيق جبور وجمال عبدون مع “الريدز” منذ سنوات مضت.