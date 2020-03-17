صفقة محرز المُدوية تُحقق حلم “زيدان” !!

يبدو أن النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” سيكون كلمة سر في صفقة انتقال “كيليان مبابي” لفريق “ريال مدريد” الإسباني.

لاعب مانشستر سيتي الانجليزي مطلوب في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يُريد استغلال فرصة حرمان السيتي من المشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم لضم قائد الخضر.

تقارير صحفية اكدت ان صاحب الرجل اليُسرى السحرية سينضم لبياسجي الصيف القادم بنسبة كبيرة في حال تثبيت العقوبة على السيتيزن وهو مايخدم مصالح “زين الدين زيدان”.

الآخير سيتمكن من تحقيق رغبته والتعاقد مع “مبابي” الذي سيرحل بنسبة كبيرة عن البارك دي برانس في حال انضمام “رياض محرز”.