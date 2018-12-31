صفقة محرز ضمن أبرز أحداث سنة 2018

الرياضة
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صفقة محرز ضمن أبرز أحداث سنة 2018 أبرز الأحداث الرياضية في 2018
بقلم وليد كويني

أدرج موقع “غول” العالمي، صفقة إنتقال الدولي الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي ضمن أبرز الأحداث الرياضية في سنة 2018.

ووضع الموقع قائمة لأبرز الأحداث الرياضية حول العالم والتي كان من بينها الإنتقال التاريخي لمحرز لنادي “السيتيزنس”.

إضافة إلى العديد من الأحداث كتتويج منتخب فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وإعتزال أوزيل اللعب دوليا وإنتقال رونالدو إلى جوفنتوس.


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