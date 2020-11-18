صفقة ميسي تهدد استمرار محرز مع السيتي

كشفت صحيفة “ذا الصن” البريطانية اليوم الأربعاء أن مانشستر سيتي الانجليزي يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جانفي المقبل.

وأضاف ذات المصدر أن السيتيزنس يدرس ضم ميسي مقابل مبلغ مالي وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم لضمه مجانًا.

الصحيفة أكدت أن مسؤولي السيتي يعتقدون أن أقل من 50 مليون جنيه إسترليني كافية لإقناع برشلونة بالموافقة على رحيل قائد ليو وتجنب خسارته مجانًا في نهاية الموسم.

انضمام الأسطورة الأرجنتيني لقلعة “الإتحاد” قد يعجل برحيل النجم الدولي الجزائري رياض محرز صوب وجهة آخرى.