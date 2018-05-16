صفقة مُقايضة تفتح لمحرز أبواب “مانشستر سيتي”

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز صناعة الحدث لدى الإعلام البريطاني، خاصة مع كثرة المعلومات التي تؤكد إقترابه من “مانشستر سيتي”.

وأشار تقرير لجريدة “الدايلي مايل” لوجود رغبة من طرف “ليستر سيتي” لترسيم الصفقة مُقابل حصولهم على الصاعد الإنجليزي، مايكل روبيرتس.

ويشترط “الفوكسيس” على “السيتيزنس” الإستفادة من اللاعب السالف ذكره، مع إضافة مبلغ يُمثل الفارق في القيمة السوقية بينه وبينه محرز.

وكان الجناح الطائر للمنتخب الوطني على بعد خطوات من الإلتحاق بتشكيلة “غوارديولا”، الشتاء الماضي، قبل إلغاء الصفقة في آخر لحظة.