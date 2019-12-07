صفقة نادرة بين إيران وأمريكا

تتأهب كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لعقد صفقة تبادلية نادرة.

وكشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أنّ بلاده ستطلق سراح باحث أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 بتهمة التجسس، فيما ستطلق واشنطن في المقابل سراح عالم إيراني.

وكتب ظريف عبر حسابه على “تويتر”: “سعداء لأنّ البروفيسور مسعود سليماني والسيد شي يو وانغ، سيعودان لعائلتيهما قريبًا. نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية”.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه تم الإفراج عن الباحث الأمريكي، الذي كان مسجونا في إيران.