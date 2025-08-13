صفقة قوية.. شبيبة القبائل توقع عقد رعاية مع مجمع صومام

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد رعاية جديد مع مجمع “صومام” الرائد في مجال الصناعات الغذائية في الجزائر. في خطوة تؤكد جاذبية النادي ومكانته الكبيرة على الساحة الرياضية الوطنية.

ويمتد عقد الشراكة ليغطي الموسم الرياضي الجاري، إذ سيرافق مجمع صومام النادي القبائلي في مختلف المحطات والمنافسات.

وفي بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي، عبّرت إدارة الشبيبة عن سعادتها بهذه الخطوة. مؤكدة أن هذا التعاون يشكل دفعة قوية على الصعيدين المالي والتسويقي، ويعَدُّ إضافة نوعية لأسرة الشركاء الداعمين لمسيرة الفريق.

وتعَدُّ هذه الاتفاقية واحدة من أبرز صفقات الرعاية التي أبرمتها شبيبة القبائل مؤخرًا. وتأتي في سياق توجه إداري يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية التسويقية للنادي.