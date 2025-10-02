صفية جلال تسجل رقم قياسي عالمي جديد في مونديال ذوي الهمم

سجلت البطلة الجزائرية، صفية جلال، اليوم الخميس، رقم قياسي عالمي جديد، في بطولة العالم لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة، الجاري بنيودلهي، الهند.

وتألقلت الرياضية صفية جلال، في منافسة رمي الجلة، سيدات (فئة F57)، باحرازها الميدالية الذهبية.

كما تمكنت البطلة الجزائرية، من تحطيم الرقم القياسي العالمي، وتسجيل رقم عالمي جديد بـ(11.67) متر.

ولحساب ذات المنافسة، حلت الجزائرية الأخرى نسيمة صايفي، في المركز الثاني برمية قدرت بـ (10.45 متر)، نالت بها الميدالية الفضية.