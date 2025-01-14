صقيع.. برودة شديدة وأمطار غزيرة وثلوج في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج على الولايات الشمالية للوطن اليوم الثلاثاء. مع تشكل للصقيع و الجليد بالمناطق الداخلية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فالأجواء ستكون غائمة وممطرة وباردة اليوم. خاصة على الولايات الساحلية الوسطى والغربية. مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر. لتتحسن الأجواء خلال الليل.

بينما على الولايات الشرقية فالأجواء غائمة وباردة مع تساقط أمطار رعدية غزيرة و معتبرة خاصة على أقصى السواحل الشرقية. و تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 إلى 1200 متر.

في حين الأجواء على الولايات الجنوبية، تبقى صافية على العموم لتتلبد تدريجيا على أقصى الجنوب نحو الهقار وتاسيلي، مع بعض الأمطار.

درجات الحرارة تتراوح مابين 10 الى 14 درجة على الولايات الساحلية. ومن 4 الى 10 درجات على الولايات الداخلية، و مابين 11 الى 25 درجة بالجنوب.