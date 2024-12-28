صقيع وبرد قارس غدا.. عودة الأمطار والثلوج بداية من الأسبوع المقبل

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تسجيل درجات حرارة جد منخفضة على أغلب ولايات الوطن، خاصة منها الولايات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

حيث ستشهد الولايات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، درجات حرارة جد منخفضة تصل الى -4° الى -2° مساء اليوم السبت وصبيحة الغد.

كما ستعرف أغلب المناطق الشمالية وضعية مشمسة ومستقرة باستثناء تشكل الصقيع خلال الصبيحة على الأوراس. المناطق الداخلية، الهضاب العليا الغربية.

وتشير التوقعات طويلة المدى للأرصاد الجوية، إلى تغير في الوضعية الجوية خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي. ومن المتوقع تسجيل سلسلة من الاضطرابات الجوية من ضعيفة إلى متوسطة النشاط ستميز المناطق الشمالية. تكون محملة بتساقط أمطار وثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر.

هذا وستكون الأجواء باردة خلال الأيام المقبلة على أغلب ولايات الوطن، حيث ستصل درجات الحرارة إلى -5°. بداية يوم الأحد على الهضاب العليا الغربية.

وحسب توقعات الأرصاد الجوية، ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة على أغلب ولايات الوطن إلى غاية يوم الثلاثاء. باستثناء تسجيل بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الداخلية.

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