صقيع وثلوج جد كثيفة وأمطار غزيرة إلى غاية الجمعة

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوية، اليوم الثلاثاء، أنه من المرتقب تسجيل تساقط أمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة. وهذا بداية من يوم غد الاربعاء إلى غاية يوم الجمعة.

وتخص الأمطار جد الغزيرة أغلب المناطق الشمالية والساحلية مع استمرار تسجيل تساقطات كثيفة للثلوج على مرتفعات تيارت، البليدة، تيبازة، المدية، سطيف، تيزي وزو، برج بوعريرج، قسنطينة، خنشلة، باتنة.

أما يومي الخميس والجمعة فستشهد اغلب المناطق الشمالية استمرار تساقط الأمطار الغزيرة.

وفيما يخص درجات الحرارة، فأشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن أغلب ولايات الوطن ستعرف نزول هواء جد بارد. حيث تم تسجيل درجات حرارة جد منخفضة بين -4 الى -2 في المناطق الداخلية، و0 إلى 4 درجات في السواحل، و0 الى 10 في الجنوب. أما خلال الظهيرة فتم تسجيل 4 درجات في الداخلية، و14 درجة في الشمال، و11 إلى 29 في الجنوب.

كما أضافت النماذج الرقمية أن البحر سيكون مضطرب على طول الشريط الساحلي بسرعة رياح تصل إلى 60 كلم /سا.

