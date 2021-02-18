صلاة التراويح في رمضان.. الوزير يوضح

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي نحن لا نستبق الأحداث في فتح المساجد في رمضان لأداء صلاة التراويح.

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية عنابة قال “نسير وفق بوتوكول صحي صارم وجب علينا التقيد به ”

وقال الوزير الشؤون الدينية أن هناك لجنة علمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا ترافق الوزارة وتتابع الشأن الوبائي في البلاد.

وبخصوص فتح المساجد في رمضان لأداء صلاة التراويح قال الوزير أن الوزارة الاولى قررت الفتح الكلي للمساجد عبر الوطن.

وأضاف بلمهدي أن هذا الأمر يبشر بالخير ولما لا فتحها لأداءء صلاة التراويح وسيتم دراسة الأمور مع اللجنة العلمية.

وأشار الوزير هذا في حال تم تقليص الحجر الصحي الذي كان على الثامنة ثم إلى العاشرة.