صلاة الجمعة بجوار الثمامة.. القطريون يواصلون إبهار العالم العربي

شرحت المبادرة العظيمة التي قامت بها اللجنة المنظمة لكأس العرب صدر عشاق كرة القدم ومتتبعي أطوارها سواء الجماهير العربية أو الجزائرية.

وقرّر المسؤولون عن المسابقة، إقامة صلاة الجمعة اليوم. من أمام ملعب الثمامة المونديالي للمتطوعين والجمهور، نظرا للعب مباراة العراق والبحرين بعد الصلاة.

ويواصل القطريون إبهار العالم بالإمكانيات الكبيرة للتعريف بكل ما له صلة بالدين الإسلامي الحنيف.

و كان القائمون على الدورة قاموا بافتتاح “المونديال المصغر” بآيات بينّات من القرآن الكريم.