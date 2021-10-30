“صلاة الجمعة” تحدث أزمة بين اللاعبين والرابطة  

أبدى أغلب لاعبو فريق شباب بلوزداد وشباب قسنطينة تذمرهم الكبير من المسؤولين عن الرابطة المحترفة بسبب البرمجة العشوائية لمباريات البطولة. كما تسببت برمجة لقاء بين “السياربي” و”السياسي” بعد دقائق فقط من انتهاء “صلاة الجمعة” في تضييع اللاعبين فرصة الصلاة بالمساجد.

كما ظهر لاعبو “السياسي” وهم يؤدون صلاة الظهر والعصر جمع تقصير بسبب توقيت اللقاء الذي جرى بملعب الـ20 أوت 1955. والذي لا يسمح لهم بتأدية الصلاة في المسجد والالتحاق بالملعب لضيق الوقت.

ومن جانب شباب بلوزداد، قال المهاجم خير الدين مرزوقي، “رانا مسلمين وأتمنى عدم برمجة المباريات بعد صلاة الجمعة مباشرة”. و طالب مرزوقي من المسؤولين عن الرابطة بضرورة إجراء تعديلات على البرمجة.

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وشهدت الجولة الثانية من البطولة المحترفة، عودة العميد بنقطة من مقرة، شأنه شأن الوفاق الذي واجه الشبيبة، فيما عادة انصريو بفوز ثمين من شلغوم العيد.

وشهدت قمة هذه الجولة، والتي جمعت شبيبة القبائل، بالضيف وفاق سطيف، تنافس حاد بين الفريقين، لكن دون فعالية، لتنتهي بالتعادل السلبي.

وفي المقابل، فرض فريق مولودية الجزائر، التعادل على مضيفه نجم مقرة، فيما عاد فريق نصر حسين داي بفوز ثمين أمام هلال شلغوم العيد، بنتيجة (1-0) من إمضاء ناجي.

وجاءت نتائج هذه الجولة الثانمية من البطولة المحترفة والتي لعبت اليوم الجمعة، كاملة على النحو التالي:

شبيبة القبائل 0-0 وفاق سطيف

نجم مقرة 0-0 مولودية الجزائر

هلال شلغوم العدي 0-1 نصر حسين داي

شباب بلوزداد 1-1 شباب قسنطينة

شريع غيليزان 2-1 وداد تلمسان

اتحاد بسكرة 2-1 شبيبة الساورة

أولمبي الشلف 0-1 أولمبي المدية

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