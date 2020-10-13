صلاة الظهر.. توحيد الأذان مستحيل

أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، استحالة العمل بتوحيد أذان صلاة الظهر ، بسبب حالة الحرج التي تسببها للعديد من ولايات الوطن ، نظير الفاصل الزمني القصير بين صلاة الظهر وصلاة العصر.

وجاء هذا الـتأكيد ، على شاكلة ردّ كتابي للمسوؤل الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ، يوسف بلمهدي ، على سؤال للنائب الحر ، قادة قوادري ، تمحور حول أسباب مواقيت أذان صلاتي الفجر والظهر وتوحيدها من أجل إنهاء الجدل .

وزير الشؤون الدينية يقول إن التوحيد سبّب حرجا لعدة ولايات

ليكون ردّ الوزير ، بالتأكيد على استحالة تطبيق ذلك في الظرف الحالي ، وبالإشارة إلى أن توحيد المواقيت كان معمولا به لسنوات خلت.

إلا أنه وبسبب الحرج الذي سببه للولايات، تم العدول عنه استجابة للمطالب التي رفِعت للوزارة، والتي اشتكى أصحابها من الفاصل الزمني القصير المسجل بين صلاتي الظهر والعصر في أغلب الولايات ، خاصة الشرقية منها، التي غالبا ما يكون وقت الصلاة قبل الواحدة ظهرا ، و بالتالي التوحيد للوقت سيؤخر الصلاة بستين دقيقة.

وزير الشؤون الدينية : مواقيت الصلوات الخمس تعتمد على ظواهر فلكية

وأوضح الوزير في ردّه الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه ، بأن مواقيت الصلوات الخمس تعتمد على ظواهر فلكية ، ويقوم بها مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ، من طرف باحثين معتمدين أكفاء ، وضعوا القوانين والمعادلات ، والتي من خلالها يتم حساب أوقات الصلوات.

كما أنه – يضيف الوزير – يتم إعداد وتوزيع النسخة الرسمية لرزنامة المواقيت الشرعية الرسمية.

ونصّ القانون الأساسي للمسجد الصادر بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم377 / 13 ، المؤرخ في التاسع من نوفمبر عام 2013 ، على أن يكون الأذان للصلاة عند دخول وقتها الشرعي ، ويحدد وفق الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية.

و على أساس المادة 33 ، صدر القرار الوزاري المؤرخ في 16 أفريل 2017 ، الذي يحدد كيفية الأذان وصيغته ، حيث نظّم هذا القرار جميع المسائل الخلافية ، وضبط حقيقية كل المسائل ذات الصلة بالأذان.