صلاة العيد على الجبل.. صورة ساحرة تغزو مواقع التواصل

غزت صورة ساحرة لمجموعة من المصلين أثناء إقامة صلاة عيد الأضحى على سفح جبل شامخ، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وتعود الصورة، لمجموعة من المصلين من ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير. حيث فازت بجائزة “أفضل صورة معبرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

ووثقت الصورة مجموعة من المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الأضحى على سفح أحد الجبال المرتفعة التي يحفها الخضار والمتوارية وسط الضباب.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp