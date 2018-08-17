صلاة مشتركة بين كل أطياف مدينة القرارة يوم العيد في غرداية

شرعت مصالح أمن ولاية غرداية، في تجسيد خطة أمنية محكمة، لتأمين صلاة العيد بين عدد من ممثلي العروش وأطياف مدينة القرارة من المالكية والإباضية.

وسطرت مصالح الأمن خطة لتأمين الموقع و الحشود البالغ عددهم أكثر من 6 آلاف شخص، اللذين ينتظر ان يقومو بالتنقل من أجل صلاة عيد مشتركة.

المبادرة أطلقها عدد من ممثلي عروش و أطياف مدينة القرارة من مالكية و إباضية.

وتجسد هذه المبادرة صورة للتسامح و الأخوة و نبذ العنف و الوقوف ضد كل من تسول له نفسه للتفرقة بين ساكني المدينة الواحدة.

و تحصل المنظمون الذين شكلو لجنة تمثل كل العروش على ترخيص من السلطات المحلية ل تجسيد المبادرة التى ستجمع بين كل سكان المدينة جنبا الى جنب في صلاة عيد واحدة.

و رحب عدد من مشايخ و ممثلي العروش بهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتى تعتبر صفعة لكل من كان يراهن على تشتيت وحدة الصف و يلعب على وتر الاختلافات العرقية و الطائفية.