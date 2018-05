صلاح:”أنا مُقاتل وسأكون حاضرا في مونديال روسيا”

ونشر محمد صلاح تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الأحد قال فيها:”لقد كانت ليلة صعبة للغاية”.

وأضاف:” لكنني مُقاتل وعلى الرغم من الصعاب إلا أنني واثق من حضوري في روسيا، حُبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها”.

ولم تتأكد مشاركة نجم الريدز في نهائيات كأس العالم القادمة بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف بعد إلتحام مع راموس.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018