أكد النجم الدولي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أنّ إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أسوأ ذكرى في مشواره.

وقال محمد صلاح في حوار مع صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم السبت:”مُغادرة الملعب في نهائي التشمبيانزليغ كانت اللحظة الأسوأ في مسيرتي”.

وأضاف الفرعون المصري:”كنت أُفكر في إمكانية غيابي عن مونديال روسيا الذي كانت المُشاركة فيه حُلم قاتلنا من أجل تحقيقه”.

وختم هدّاف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي:”فكرت في أنني قد أغيب عن كأس العالم بروسيا.. الأمر كان مُدمرا بالنسبة لي”.