صلاح أساسي في مواجهة المنتخب الروسي !

سيكون نجم ليفربول الإنجليزي والمُنتخب المصري، محمد صلاح، أساسيا في مواجهة المنتخب الروسي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مونديال روسيا.

وهذا بقرار من المدير الفني للفراعنة فيكتور كوبر، الذي أكد حاجيته للاعب بعد الخسارة بأداء باهت في الجولة الأولى أمام الاوروغواي بهدف نظيف.

كما كان محمد صلاح قد شارك في التدريبات اليومية للمنتخب استعدادًا لخوض مواجهة البلد المنظم والتي ستكون حاسمة للمصريين.

يذكر أن صلاح أصيب بخلع في الكتف بعد عرقلته من قبل الإسباني سيرخيو راموس في نهائي رابطة الأبطال بين ليفربول وريال مدريد.