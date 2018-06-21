صلاح الدين المترشّح المقصى يودع شكوى أمام وكيل الجمهورية

أودع صلاح الدين المترشّح المكفوف المُقصى من شهادة البكالوريا دورة 2018، شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.

على خلفيةالتلاعب بملفه الطبي والذي بسببه لم يجتاز امتحانات “الباك” بطريقة مهينة وقاسية.

كما تقدم المعني بشكوى أخرى أمام الشرطة القضائية لسماعه في محاضر رسمية، لأجل فتح تحقيق في قضيته، التي تفاعل معها نشطاء على منصات التواصل الإجتماعي.

بشكل منقطع النظير، خاصة بعدما شكا الوزيرة على المباشر سوء المعاملة والإهانة التي تعرض إليها من قبل مسؤولي المركز، بسبب طلبه المساعدة لاجتياز الإمتحان المصيري.