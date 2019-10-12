صلاح الدين دحمون: إجراءات تاريخية للتكفل بصحة مواطني الجنوب و الهضاب العليا

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية صلاح الدين دحمون عن إجراءات وصفها بالتاريخية ستدخل في سياق التكفل بالجانب الصحي لسكان الجنوب و الهضاب العليا

وقال دحمون في تصريح له اليوم على هامش اللقاء الخاص بمشاريع الهياكل الصحية بالجنوب و الهضاب العليا، بأن هذه القرارات سترفع من مستوى التكفل الصحي بمواطني الجنوب و الهضاب العليا.

وفي ذات السياق أضاف ذات المسؤول أن أكثر من 200 اختصاص في المجال الطبي تم اختيارهم من الولايات الجنوبية سيتم ادماجهم في الجامعات الجزائرية.

كما وجه صلاح الدين دحمون في الأخير شكره لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح على تكفله بصحة مواطني الجنوب و مناطق الهضاب العليا.