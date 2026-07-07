صلاح جاهز لقيادة مصر أمام الأرجنتين

تلقى المنتخب المصري دفعة معنوية قوية، قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام الأرجنتين، ضمن الدور الـ 16 لكأس العالم 2026، بعدما تأكدت جاهزية القائد محمد صلاح للمشاركة في اللقاء.

وشارك نجم ليفربول الانجليزي، في الحصة التدريبية الأخيرة بشكل كامل. ليبدد الشكوك التي أثيرت حول حالته البدنية، بعدما اكتفى في وقت سابق ببعض التدريبات الخاصة.

كما شهدت تدريبات مصر، قبل صدام اليوم أمام “التانغو” مشاركة كريم حافظ. في حين واصل كل من أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم برنامجهما العلاجي والتأهيلي.

قائد “الفراعنة” يشحن زملاءه للإطاحة ببطل العالم

لم يكتفِ صلاح بالتحضير داخل أرضية الميدان، بل لعب دورا قياديا داخل معسكر “الفراعنة”، حسبما تناقلته العديد من التقارير الصحفية المصرية.

حيث عقد قائد مصر، جلسات تحفيزية مع زملائه، طالبهم خلالها بالقتال فوق أرضية الملعب واستغلال فرصة مواجهة حامل اللقب لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

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