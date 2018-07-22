“صلاح” على طريقة “محرز” في تدريبات ليفربول

صنع النجم الدولي المصري محمد صلاح الحدث بعودته لتدريبات فريقه “ليفربول” الإنجليزي يوم الجمعة بعد إنتهاء إجازته الصيفية التي قضاها بجزر المالديف.

ولفت الفرعون المصري الأنظار في تدريبات “الريدز” بتألقه في ممارسة رياضة كرة السلة مؤكدا علو كعبه حتى خارج المستطيل الأخضر.

وكان النجم الدولي الجزائري الجديد لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز قد قام بنفس الخطوة في يومه الأول داخل أسوار “السيتيزن”.

يُذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر سيتي يوم ال25 جويلية الحالي في لقاء ودي بكأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.