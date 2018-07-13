صلاح مُرشح للتتويج بالكرة الذهبية ويُهدد رقم محرز

رشحت صحيفة “ميرور” البريطانية النجم الدولي المصري لفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للتواجد في القائمة المصغرة للتتويج بالكرة الذهبية العالمية.

وذكرت الصحيفة أن الفرعون المصري سيتواجد في قائمة 7 لاعبين مُرشحين لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2018.

ويتواجد في القائمة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ودي بروين ونيمار ومبابي وكذا لوكا مودريتش إضافة إلى محمد صلاح.

ويُهدد تواجد صلاح في هذه القائمة رقم النجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي كان أول عربي يحتل المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية لسنة 2016.