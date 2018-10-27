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صلاح يتألق ومحرز مُطالب بالتأكيد أمام توتنهام

الرياضة
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صلاح يتألق ومحرز مُطالب بالتأكيد أمام توتنهام صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تألق النجم الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي أمسية اليوم الأحد عندما قاده للفوز برباعية كاملة لهدف ضد كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري الهدف الأول للريدز في الدقيقة ال10 ليصل لهدفه الخامس هذا الموسم في البريمرليغ.

بينما بصم النجم الدولي الجزائري رياض محرز على ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم إضافة إلى هدف في كأس الرابطة الإنجليزية.

وسيكون لاعب الخضر أمام حتمية التسجيل ضد توتنهام سهرة الإثنين للبقاء قريبا من غريمه المصري خاصة في ظل المقارنة الدائمة بينهما.


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