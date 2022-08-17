صلاح يتبّرع بـ 156 ألف دولار لإعادة بناء كنيسة مصرية

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية ان قائد منتخب مصر محمد صلاح تبرّع بمبلغ مالي كبير لإعادة بناء كنيسة أبو سيفين.

وقالت أن خطوة صلاح جاءت بعدما قضى 41 شخصا حتفهم وأصيب 14 على الاقل بحروق في نيران اندلعت الأحد الماضي بالكنيسة المتواجدة في الجيزة.

و أضافت إلى أن الحادثة تسبّبت فيها شرارة كهربائية.

كما كشف موقع “العربية”، ان المبلغ وصل إلى 156 ألف دولار. الأمر الذي ركزّت عليه وسائل الإعلام البريطانية بشكل لافت للإنتباه.

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