صلاح يتحدى الخضر:”مصر جاهزة لتزعم إفريقيا”

وجه النجم الدولي المصري “محمد صلاح” رسالة قوية لجميع المنتخبات وخاصة لحامل اللقب المُنتخب الجزائري قبل انطلاق الكان.

وقال صلاح، في حديثه مع وزير الشباب والرياضة المصري:”كلنا على قلب رجل واحد، من أجل الفوز بكأس إفريقيا”.

كما أضاف لاعب ليفربول الانجليزي:”لدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري”.

والتقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بلاعبي منتخب مصر والجهازين الفني والإداري، قبل سفر الفراعنة إلى الكاميرون للمشاركة في الكان.