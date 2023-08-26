صلاح يتفق مع الإتحاد السعودي على موعد إجراء الفحص الطبي

كشفت قناة “الرياضية” السعودية، اليوم السبت، عن اتفاق جرى بين النجم المصري محمد صلاح و نادي الاتحاد السعودي.

وقالت أن محمد صلاح سيلعب أخر مباراة له بقميص ليفربول، غدا أمام نيوكاستل ضمن مباريات البطولة الإنجليزية قبل التوجه إلى دبي.

وأضافت أن محمد صلاح سيتوج إلى دبي للقيام بالفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لنادي الإتحاد الناشط في دوري روشن السعودي.

ويبدو ان الفرعون المصري، استلسم لمطالب تنقله للعب في السعودية، التي شهدت التحاق عدد كبير من النجوم على غرار بن زيمة و رونالدو و محرز.

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