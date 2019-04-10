صلاح يتفوق على محرز في قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في الكان !

نشر الإتحاد المصري لكرة القدم قائمة بأسماء أغلى 12 لاعبا في الكان المقبلة، والتي ستقام في مصر شهر جوان المقبل.

وتواجد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في المرتبة السادسة في قائمة أغلى اللاعبين بـ 60 مليون أورو.

وتصدر المصري محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في كان 2019 بسعر 150 مليون أورو، يليه السنغالي ساديو ماني بـ85 مليون أورو.

وجاءت ترتيب القائمة كالتالى:

محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بـ150 مليون أورو

السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الانجليزى بـ85 مليون أورو

السنغالى خاليدو كوليبالى مدافع نابولى الايطالى بـ70 مليون أورو

الغينى نابى كيتا لاعب ليفربول الانجليزى بـ 65 مليون أورو

الجزائرى رياض محرز مهاجم مانشستر سيتى الانجليزى بـ60 مليون أورو

الغانى توماس بارتى لاعب اتليتكو مدريد الإسبانى بـ50 مليون أورو

الإيفوارى نيكولاس بيبى لاعب ليل الفرنسى بـ40 مليون أورو

الكاميرونى اندريا اونانا حارس مرمى أياكس الهولندى بـ35 مليون أورو

المغربى حكيم زياش لاعب أياكس الهولندى بـ35 مليون أورو

النيجيرى ويلفريد نديدى لاعب ليستر سيتى الانجليزى بـ35 مليون أورو

الإيفوارى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الانجليزى بـ35 مليون أورو

الإيفوارى فرانك كيسى لاعب ميلان الإيطالى بـ35 مليون أورو