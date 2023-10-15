صلاح يتلقى صفعة من قبل المصريين بسبب القضية الفلسطينية

تلقى النجم المصري محمد صلاح انتقادات كبيرة و متنوعة من الجمهور المصري الذي يتابع كل صغيرة و كبيرة عن مشواره سواء مع ليفربول أو منتخب مصر.

و ذكرت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الأحد، أن محمد صلاح واجه موجة من الانتقادات الحادة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي جاءت بسبب امتناعه عن التعبير عن تضامنه مع أهل غزة.

وقال النجم المصري سابقا ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور “هناك العديد من اللاعبين خاطروا بأنفسهم و مستقبلهم لدعم فلسطين، صلاح كان يجب عليه أن ينزل دعما للقضية الفلسطينية، دعمه ما عندوش اي تفسير ليه غير إنه خايف”.

كما خسر محمد صلاح عدد من المتابعين له، عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما حذف الملايين لمتابعته.

و عكس قرار “الفرعون” المصري، فإن عدد من النجوم مثل كريم بن زيمة و رياض محرز كانوا قد أعلنوا تضامنهم على الإعتداء الصهيوني على الفلسطنيين.

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