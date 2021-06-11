صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز!

حصد اللاعب المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021 بتصويت الجماهير والمقدمة من طرف PFA.

وحصل المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.

وتفوق صلاح على كل من هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، وباتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد).

وسجل محمد صلاح 22 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم 2020-2021، ليحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدّافي البريميرليغ، خلف هاري كين صاحب الصدارة، والذي توّج بجائزة “الحذاء الذهبي”.