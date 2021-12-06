صلاح يثير الجدل بسبب شرب الخمر ويدفع دار الإفتاء للتفاعل

أثار الدولي المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، جدلا واسعا، بعد ابداء رأيه بخصوص شرب الخمر.

وفي مقابلة صحفية، عبّر صلاح، عن رأيه بخصوص شرب الخمر، مصرحا: “صراحة لم أشعر يوما برغبة في شرب الخمر”.

كمال أضاف: “في الحفلات التي أحضرها بأوروبا، لا أحد يجبرك على فعل شيء، وشخصيا لم أجد ميولا لفعل ذلك”.

تصريحات صلاح، أثارت جدلا لدى المصريين، الذين اعتبروا، بأن نجمهم كان عليه أن يؤكد بأن شرب الخمر من المحرمات والكبائر.

من جهتمها دار الإفتاء المصرية، تفاعلت مع تصريحات صلاح، عبر تغريدة، جاء فيها: “تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة، واجماع المسلمين”.