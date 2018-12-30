صلاح يحتفل بخماسية ليفربول رفقة فنانة عربية

الرياضة
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صلاح يحتفل بخماسية ليفربول رفقة فنانة عربية محمد صلاح
بقلم وليد كويني

شارك النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح، الفنانة التونسية هند صبري الفوز الذي حققه “الريدز” أمس السبت على ضيفه أرسنال.

ونشر صلاح عبر حسابه على “أنستغرام” صورة له رفقة الممثلة التونسية عقب نهاية المباراة، ومن جانبها نشرت هند صورة آخرى لها مع المصري.

كما علقت عليها “2018: 5 .. 2019: 1″، في الإشارة إلى الأهداف الخمسة التي أحرزها نجوم ليفربول في شباك أرسنال.


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