صلاح يحفز لاعبي المنتخب المصري قبل مواجهة الجزائر!

أكد حارس المنتخب المصري محمد الشناوي أن لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يحفز لاعبي المنتخب قبل مواجهة الخضر سهرة اليوم الثلاثاء.

ونشط الشناوي ندوة صحفية يوم أمس الإثنين للحديث عن مواجهة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كاس العالم للمنتتخبات التي تحتضنها قطر قائلا:

“هناك اتصالات من محمد صلاح ومحمد النني من أجل دعم اللاعبين، وكذلك من اللاعبين الكبار المتواجدين هنا في البطولة، نحن نعمل كمجوعة واحدة من أجل إسعاد الجماهير.”