صلاح يحقق رقما قياسيا في افتتاح “البريميرليغ”

انفرد النجم المصري، ومهاجم نادي ليفربول، محمد صلاح، برقم استثنائي في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، بفضل هدفه في مرمى إبسويتش تاون، اليوم الأحد، في افتتاح الموسم.

ونجح صلاح، بحلول الدقيقة 65 في تسجيل ثاني أهداف “الريدز” في لقاءه الرقم 350 بألوان النادي.

وبفضل هذا الهدف، أصبح اللاعب المصري، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في اللقاءات الافتتاحية لـ “البريميرليغ” بواقع 9 أهداف.

وقبل انطلاق الموسم الجاري، كان صلاح يتقاسم الصدارة. بـ 8 أهداف مناصفة مع كل من آلان شيرير نجم نيوكاسل السابق، وفرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق. وواين روني، لاعب مانشستر يونايتد السابق.