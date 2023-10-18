صلاح يخرج عن صمته :”أناشد تدخل قادة العالم لإنقاذ سكان غزة”

طالب النجم المصري محمد صلاح من رؤساء العالم بالتدخل لإيقاف المزيد من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطينية.

وقال محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع:”في هذه الأوقات ليس من السهل الحديث عن الموضوع والإدلاء بتصريح خاص، شهدنا في الأيام السابقة عنف ووحشية غاشمة تدمي القلوب”.

وأضاف محمد صلاح “لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع جميع الأرواح مقدسة”.

واردف نجم نادي ليفربول “يجب أن تتوقف المجازر، العائلات تتقطع، لهذا يجب السماح بتقديم المساعدات لغزة، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، سكان غزة يحتاجون الى الغداء و الماء و الدواء فورا”.

كما ختم “أناشد جميع رؤساء العالم لمنع قتل مزيد من المذابح للأبرياء”.

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