 صلاح يرفض الإحتفال بهدفه احتراما للمصريين

رفض النجم المصري محمد صلاح، الاحتفال بالهدف الذي سجله اليوم السبت في مرمى تشيلسي، والذي قاد به ليفربول إلى التعادل.

ففي قمة الأسبوع 13 من الدوري الانجليزي الممتاز، التي جمعت ليفربول بالبلوز تألق النجم المصري بقيادته فريقه إلى خطف نقطة ثمينة من رفقاء النجم البلجيكي هازارد.

ورغم ان صلاح، عزز موقعه في ريادة هدافي البريمير ليغ، إلا أنه رفض الاحتفال بهدفه احتراما وتضامنا مع المصريين.

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