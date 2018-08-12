صلاح يطلق عدّاده التهديفي ويزيد الضغط على محرز !

أطلق اللاعب المصري محمد صلاح عداده التهديفي في الجولة الأولى من البريمرليغ، بعدما تمكن من تسجيل هدفه الأول من الموسم الجديد.

وسجل مهاجم ليفربول الإنجليزي ظهيرة اليوم الأحد الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ19 من عمر المباراة أمام ويست هام يونايتد، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني والثالث، ليختتم مهرجان الأهداف اللاعب اللاعب ستوريدج.

ويلاقي اللاعب الجزائري رياض محرز فريق آرسنال الإنجليزي ظهيرة اليوم بداية من الساعة الثالثة، لحساب الجولة الأولى من البريمرليغ، على امل تسجيل هدف جديد يدخل به أجواء المنافسة مع اللاعب المصري على لقب أحسن لاعب عربي.