“صلاح” يطير لأمريكا لمواجهة “محرز” وديا

شد فريق ليفربول الإنجليزي الرحال صوب الولايات المتحدة الأمريكية للمُشاركة في كأس الأبطال الدولية الودية بحضور النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وكان الفرعون المصري قد إنضم لتدريبات الريدز أمس الجمعة بعد إنتهاء إجازته الصيفية بجزر المالديف قبل أن يتنقل رفقة زملائه صوب أمريكا اليوم السبت.

وسيخوض أشبال المدرب يورغن كلوب 3 مباريات ودية خلال هذه الدورة، الأولى ستكون ضد بوروسيا دورتموند فجر الإثنين والثانية ضد مانشستر سيتي يوم ال25 جويلية والثالثة ضد مانشستر يونايتد يوم ال28 من نفس الشهر.

وبهذا سيكون النجم الدولي الجزائري الجديد للسيتيزن رياض محرز في مواجهة مباشرة مع النجم الدولي المصري محمد صلاح.