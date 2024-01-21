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الرياضة

صلاح يغادر بطولة إفريقيا ويعود إلى إنجلترا !

بقلم عزبز طالبي
صلاح يغادر بطولة إفريقيا ويعود إلى إنجلترا !
صلاح
  • 2031
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كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن مغادرة نجم المنتخب المصري محمد صلاح تربص منتخب مصر المشارك في كأس إفريقيا بكوت ديفوار.

وقال الصحفي رومانو أن صلاح غادر كوت ديفوار و توجه مباشرة إلى إنجلترا صوب ناديه ليفربول لإعادة تأهيله.

وقال يورغن كلوب في تصريحه أن الفرعون المصري سيعود للانضمام إلى معسكر منتخب “الفراعنة” في حال الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

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