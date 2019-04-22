صلاح يفقد “مكانته” في إنجلترا !

يبدو أن النجم المصري “محمد صلاح” يعيش نهاية موسم صعبة مع “ليفربول” خاصة في ظل أخبار خروجه عن الفريق في الصائفة المقبلة.

البداية هذا الأسبوع عندما تم الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والتي غاب عنها “محمد صلاح”.

حيث يرى النقاد في “بريطانيا” أن هناك من هو أفضل من اللاعب المصري، حتى أنه يعتبر ثالث أفضل لاعب في فريقه.

حيث تم ترشيح كل من “فان ديك” و “ساديو ماني” لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

لتأتي بعدها لقطة ضربة جزاء “مو صلاح” التي اراد وبشدة تنفيذها بالرغم من أن المسدد الأول هو “ميلنر”، غير أن الفرعون المصري أراد أن يسدد من أجل تصدر قائمة الهدافين.

لكن “ميلنر” أكد أن الفريق أهم من ترتيب الهدافين والنقاط الثلاث هي الأهم ولم يمنح له الكرة من أجل التسجيل.

ويواجه “صلاح” العديد من الانتقادات بسبب تصرفاته الأخيرة، خاصة أنه بات أناني فوق أرضية الميدان ويحاول التمثيل كثيرا داخل منطقة الجزاء حسب ما ذكر النقاد في بريطانيا.