صلاح يقضى على شعبية محرز في القارة السمراء !!

أضحى الدولي المصري “محمد صلاح” لاعبُ فريق “ليفربول” الإنجليزي اللاعب الإفريقي الأكثر شعبية على مواقع التواصل الإجتماعي بمُختلف مسمياتها.

وإحتل الفرعون المصري المركز الأول في نتائج الإحصائيات التي قام بها الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكشف الإتحاد الدولي أن لاعب فريق “روما” الإيطالي السابق هو أكثر لاعب إفريقي مُتابع على وسائل التواصل الإجتماعي كالفايسبوك ، التويتر والإنستغرام.

ويُتابع 18.107.322 مليون شخص “صلاح” على مواقع التواصل الإجتماعي بمُجملها مُتفوقا بذلك على النجم الإيفواري “دروغبا” الذي جاء ثانيا.

فيما إحتل النجم الجزائري “رياض محرز” لاعب “ليستر سيتي” الإنجليزي المركز 9 ب 4.592.414 مليون مُتابع.