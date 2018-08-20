صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، والتي ضمت كل من محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش.

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018 يوم 30 أوت الجاري بإمارة “موناكو” الفرنسية، على هامش سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم أن الثلاثى محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش حصل على أكبر عدد من الأصوات، حيث تم اختيارهم من جانب 80 مدرباً فى مختلف أندية أوروبا، بواقع 32 مدرباً للفرق التى شاركت فى دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا موسم 2017 – 2018

بالإضافة إلى 48 مدرباً للفرق التى شاركت فى دور المجموعات بمسابقة الدورى الاوروبى “اليوروباليغ” بالموسم ذاته، بالاضافة إلى 55 صحفياً تم اختيارهم من جانب”اليويفا”.