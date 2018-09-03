صلاح ينافس “رونالدو” و”مودريتش” على جائزة “الأفضل في العالم” !!

أعلنت “الفيفا” عن المرشحين الـ3 لجائزة “The Best” لأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 24 سبتمبر المقبل.

وسيكون المصري “محمد صلاح” ضمن القائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم بعد الموسم الكبير الذي قدمه رفقة فريقه “ليفربول”.

أما البرتغالي “كريستيانو رونالدو” فقد توج للمرة الثالثة على التوالي بلقب “دوري الأبطال” رفقة “الريال وأيضا توج بلقب هداف البطولة.

وبالنسبة لـ “لوكا مودريتش” فإنه قد فاز للمرة الثالثة على التوالي بلقب “دوري الأبطال” واختير كأفضل في لاعب في مونديال روسيا وانهزم في النهائي ضد فرنسا، كما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

في نفس السياق، سيتنافس كل من “تيبو كورتوا” حارس “ريال مدريد” و “هوغو لوريس” حارس “توتنهام” و “كاسبر شمايكل” حارس “ليستر” على جائزة أفضل حارس مرمى.

من جهة أخرى، سيتنافس كل من “داليش زلاتكو” مدرب “كرواتيا” و “ديدي ديشان” مدرب “فرنسا” و “زين الدين زيدان” على جائزة أفضل مدرب.