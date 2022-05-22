صلاح ينال جائزة أفضل هداف في منافسة البريمرليغ

حصل الدولي المصري محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي اليوم بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول أمام وولفرهامبتون. في ختام المنافسة الاكثر تشويقا.

كما نال جائزة أفضل لاعب في صناعة الأهداف في نفس البطولة.

ورغم خسارة ليفربول لصالح مانشيستر سيتي إلى ان الفرعون المصري وضع بصمته التهديفية في اخر مباراة بعدما سجّل الهدف الثاني اليوم الأحد.

كما تربّع صلاح على عرش الهدافين إلى جانب مهاجم توتنهام هيونغ سون مين لاعب توتنهام.

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